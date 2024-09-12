МВД запросило в военкоматах данные о мигрантах, не вставших на учет

Министерство внутренних дел России направило военным комиссариатам запрос о гражданах, которые получили российское гражданство, но не стали на воинский учет, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
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