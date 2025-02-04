Тёща с автопарком на миллионы: у экс-главы ТЦК Харькова отберут элитные машины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) относительно имущества семьи бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК с СП) Харькова.
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