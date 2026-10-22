Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста Павла Зарубина в Большом театре, Москва, 22 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиРоссия и Украина могут договориться, потому что русские и украинцы являются одним народом.