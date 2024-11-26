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В МО ФРГ предложили обучать военных ВСУ на уровне штабов батальонов и бригад

В МО ФРГ предложили обучать военных ВСУ на уровне штабов батальонов и бригад

Начальник штаба планирования в министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг предложил позволить немецким инструкторам проводить обучение украинских военнослужащих на уровне батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными.

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