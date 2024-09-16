ABC News: И.о.главы Секретной службы лично проинформирует Трампа о расследовании

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Роналд Л. Роу сегодня, 16 сентября, лично проинформирует кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа о ходе расследования покушения.
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