Обязан ли я декларировать в УФНС доход от продажи квартиры, доставшуюся по наследству?

«Сейчас принимаются всё новые законы, уследить за которыми сложно. Не могли бы вы проконсультироваться у налоговиков, каков в этом году порядок предоставления деклараций? И обязан ли я декларировать в налоговом органе доход от продажи квартиры, которой я владел менее трёх лет?» Алексей Куренков, Старая Русса .