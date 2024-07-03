Обязан ли я декларировать в УФНС доход от продажи квартиры, доставшуюся по наследству?

«Сейчас принимаются всё новые законы, уследить за которыми сложно. Не могли бы вы проконсультироваться у налоговиков, каков в этом году порядок предоставления деклараций? И обязан ли я декларировать в налоговом органе доход от продажи квартиры, которой я владел менее трёх лет?» Алексей Куренков, Старая Русса .
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