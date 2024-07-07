В Актау опять временно снизили давление питьевой воды

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передаёт inAktau.kz. Для поддержания уровня воды в резервуарах на ЦУВС-4 до 18 часов провели временное снижение давления питьевой воды в ряде микрорайонах.
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