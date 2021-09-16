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Запад болтается на верёвке Путина

Запад болтается на верёвке Путина

Рон Уоллес – исполнительный сотрудник Канадского института глобальных отношений и член правления Canada West Foundation.

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219
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Альбина Колесникова
Вот и пусть болтается этот запад мы только за.
mario fribus
Не Запад, а нищета России.
Борис Осипов
И где эту помойку нашли...? Наверное в Укруси...
Юрий
Угу, "нищета") И правда, откуда взяться обеспеченным людям в посёлке Кадыкчан, Магаданской области, фактически выстроенному под угледобычу, заброшке с конца 90-х... Что же вы так палитесь, марио?) Поищите фотки Детройта, марио, и расскажите нам про нищету американцев)
Ruben M
Или на северах, в одном из заброшенных шахтерских городков. Ну так можно на заброшенные шахтёрские городки в штатах посмотреть- та же картина. А можно и на не заброшенные Детройт, Филадельфию, Лос-Анджелес и даже Вашингтон, на их самые центральные районы. Вы очень удивитесь, таких бомжатников даже в Африке нынче поискать...
Евгений
Вероятно, снимок из жизни Детройта.
Vasily Golov
Чем больше гадости в адрес России,тем больше негатива получит Запад от ее населения.Чем ближе войска НАТО в российским границам,тем больше дивизий Россия разместит у границ НАТО.Оборонительный Закон так утверждает.Хочешь Мира,готовься к войне. Чем больше учений НАТО,тем больше будет приведены ВС России к боевой готовности.Украина начнет перевооружаться,Россия обязана усилить свои западные границы.США вооружили сирийских курдов.Придется России вооружить милицию ДНР и ЛНР.Прибудут системы по уничтожению БПЛА Украины.Дешевыми БПЛА -комикадзе.
Nikolay Zakharov
Не пудри мозги, у россиян выборы, где решается участь Едросни и её воровской власти во главе с Путиным.
Vasily Golov
ничего не решат предстоящие выборы.ЕР будет партией власти.В госдуму пройдет КПРФ,ЛДПР ЕР,СР с новым социализмом. По одномандатным округам кандидаты ЕР ведут агитацию ,остальные молчат.Выдвинули свои кандидатуры ради пиара. Если губернаторов из окружения Путина,то посему они сидят за взятки,нецелевое использование бюджета.Доходило до покупке постельного белья.Коль резиденция в собственности правительства,то пусть покупает белье и посуду.Наберите сайт об арестованных чиновниках,там будет ясно об окружении.
Галина Емельянова
Россию ни к чему НЕЛЬЗЯ ПРИНУЖДАТЬ, эффект прямо противоположный.
Nikolay Zakharov
Если бы эти продажи энергоресурсов употреблялись в пользу народа, а не кучкой жадных олигархов, есть смысл озаботиться, а так одно бульканье в резервуаре.
Yurii Kolpakov
Т.К. ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ И ДРУГИЕ "КОРМОВЫЕ ПОЛЯНЫ" ДАВНО ПОДЕЛЕНЫ МЕЖДУ ГРУППИРОВКАМИ ОЛИГАРХАТУРЫ И ИХ ПРИСПЕШНИКАМИ , ТО "ГЛУБИННОМУ НАРОДУ" РФ -ии ВСЕ ЭТИ ЭКСПОРТНЫЕ КОЛЛИЗИИ - ПО БАРАБАНУ. ГЛАВНОЕ: У НАРОДА УКРАДЕНА СТРАНА , А ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИНЯЛИ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ МИНИМИЗИРУЮТ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДО УРОВНЯ КРЕПОСТНЫХ ХОЛОПОВ ( СВОБОДА СЛОВА, ПЕЧАТИ, А ТАКЖЕ В ЛЕСУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НИ ХВОРОСТ НАБРАТЬ НИ ГРИБЫ, ЯГОДЫ СОБИРАТЬ , А ТАКЖЕ И РЫБУ ЛОВИТЬ БЕЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ). ************************************************************************ РЕЗЮМЕ : СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...
V K
Юрий, а не "передовая" ли интеллигенция, к числу которой Вы относитесь, привела к власти Ельцина и нынешних олигархов, которых Вы так ругаете? Вы же были в первых рядах. Посмотрите на фото - себя не находите? А ведь наверняка ходили, митинговали... За что боролись, на то и напоролись. Поэтому все претензии - своему отражению в зеркале...
Yurii Kolpakov
"...Вы же были в первых рядах..." МЕНЯ ТОЧНО НЕ БЫЛО НИ В ПЕРВЫХ, НИ В ЗАДНИХ РЯДАХ, Т.К. СТОЯЛА ЗАДАЧА ПРОСТОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ. ЭТО ЧИСТЫЙ ПОКЛЁП. А ОПРАВДЫВАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ГРАБЁЖ И ТОТАЛЬНУЮ КОРРУПЦИЮ ПОСЛЕДНИХ ДВАДЦАТИ ЛЕТ И ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ И СВОБОД НАРОДА, ПРЕВРАЩЁННОГО В ХОЛОПОВ, ВРЕМЕНАМИ ЭПОХИ ЭЛЬЦИНИЗМА, МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ, НЕ КОРРЕКТНО! ЭТО ВАС РОДНИТ С НЫНЕ ОБНУЛЁННЫМ, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ СПИСЫВАТЬ ВСЕ СВОИ ПРОМАХИ НА ВРЕМЕНА ЭПОХИ СУПЕРДЕРЖАВЫ СССР, В КОТОРОЙ ТОЛЬКО ГАЛОШИ И ВЫПУСКАЛИСЬ, НО ГАЛОШИ КРЕПКИЕ. ИЗНОСУ НЕТ! ******************** ВОТ КАК - ТО ТАК.
V K
Не будем говорить, в каких рядах находился я, так как Вас это неприятно удивит. А вот на вас, интеллигентов, "совесть нации" в рядах защитников Ельцина, а потом во всех уровней советах, оравших "партия, дай порулить", депутатов, разворовавших и разваливших страну, я насмотрелся. Вы думали, что за ваши т.н. передовые взгляды вас будет народ сытно кормить и поить всю жизнь, но так как в большинстве своем люди вы никчемные и ничего не умеете, то вас просто выбросили на обочину. Сегодня вы сидите и ноете на кухнях, как вам тяжело при Путине. Конечно тяжело - вы раньше писали пустые диссертации, и сегодня ничего не умеете. Только ныть...
Аршак Меликджанян
100% правда
Серж Южанин
Алла Дубинина
Если б болтался. то так бы не тявкал. Значит веревка виртуальная политически ангажированная...
Николай Краснопольский
Ошибаетесь - посмотрите на собаку которую тянут на веревке куда она не хочет, не просто тявкают - верещат.
Руслан Баратов
Все, запад из веревок уже не вырвется, капут.
Виктор Шиховцев
Забавно. Эдак, сидя на помойном ящике и вынимая очередной кусок просроченной колбасы, рассуждать, как держишь всю Европу в кулаке. Кабаев только удава своего может в кулачке сжать, не более.

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