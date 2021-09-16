Запад болтается на верёвке Путина

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗапад болтается на верёвке Путина Рон Уоллес – исполнительный сотрудник Канадского института глобальных отношений и член правления Canada West Foundation.Вернуться к статье219НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаВот и пусть болтается этот запад мы только за.mario fribusНе Запад, а нищета России.БОБорис ОсиповИ где эту помойку нашли...? Наверное в Укруси...ЮЮрийУгу, "нищета") И правда, откуда взяться обеспеченным людям в посёлке Кадыкчан, Магаданской области, фактически выстроенному под угледобычу, заброшке с конца 90-х... Что же вы так палитесь, марио?) Поищите фотки Детройта, марио, и расскажите нам про нищету американцев)Ruben MИли на северах, в одном из заброшенных шахтерских городков. Ну так можно на заброшенные шахтёрские городки в штатах посмотреть- та же картина. А можно и на не заброшенные Детройт, Филадельфию, Лос-Анджелес и даже Вашингтон, на их самые центральные районы. Вы очень удивитесь, таких бомжатников даже в Африке нынче поискать...ЕвгенийВероятно, снимок из жизни Детройта.VGVasily GolovЧем больше гадости в адрес России,тем больше негатива получит Запад от ее населения.Чем ближе войска НАТО в российским границам,тем больше дивизий Россия разместит у границ НАТО.Оборонительный Закон так утверждает.Хочешь Мира,готовься к войне. Чем больше учений НАТО,тем больше будет приведены ВС России к боевой готовности.Украина начнет перевооружаться,Россия обязана усилить свои западные границы.США вооружили сирийских курдов.Придется России вооружить милицию ДНР и ЛНР.Прибудут системы по уничтожению БПЛА Украины.Дешевыми БПЛА -комикадзе.Nikolay ZakharovНе пудри мозги, у россиян выборы, где решается участь Едросни и её воровской власти во главе с Путиным.VGVasily Golovничего не решат предстоящие выборы.ЕР будет партией власти.В госдуму пройдет КПРФ,ЛДПР ЕР,СР с новым социализмом. По одномандатным округам кандидаты ЕР ведут агитацию ,остальные молчат.Выдвинули свои кандидатуры ради пиара. Если губернаторов из окружения Путина,то посему они сидят за взятки,нецелевое использование бюджета.Доходило до покупке постельного белья.Коль резиденция в собственности правительства,то пусть покупает белье и посуду.Наберите сайт об арестованных чиновниках,там будет ясно об окружении.Галина ЕмельяноваРоссию ни к чему НЕЛЬЗЯ ПРИНУЖДАТЬ, эффект прямо противоположный.Nikolay ZakharovЕсли бы эти продажи энергоресурсов употреблялись в пользу народа, а не кучкой жадных олигархов, есть смысл озаботиться, а так одно бульканье в резервуаре.Yurii KolpakovТ.К. ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ И ДРУГИЕ "КОРМОВЫЕ ПОЛЯНЫ" ДАВНО ПОДЕЛЕНЫ МЕЖДУ ГРУППИРОВКАМИ ОЛИГАРХАТУРЫ И ИХ ПРИСПЕШНИКАМИ , ТО "ГЛУБИННОМУ НАРОДУ" РФ -ии ВСЕ ЭТИ ЭКСПОРТНЫЕ КОЛЛИЗИИ - ПО БАРАБАНУ. ГЛАВНОЕ: У НАРОДА УКРАДЕНА СТРАНА , А ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИНЯЛИ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ МИНИМИЗИРУЮТ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДО УРОВНЯ КРЕПОСТНЫХ ХОЛОПОВ ( СВОБОДА СЛОВА, ПЕЧАТИ, А ТАКЖЕ В ЛЕСУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НИ ХВОРОСТ НАБРАТЬ НИ ГРИБЫ, ЯГОДЫ СОБИРАТЬ , А ТАКЖЕ И РЫБУ ЛОВИТЬ БЕЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ). ************************************************************************ РЕЗЮМЕ : СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...V KЮрий, а не "передовая" ли интеллигенция, к числу которой Вы относитесь, привела к власти Ельцина и нынешних олигархов, которых Вы так ругаете? Вы же были в первых рядах. Посмотрите на фото - себя не находите? А ведь наверняка ходили, митинговали... За что боролись, на то и напоролись. Поэтому все претензии - своему отражению в зеркале...Yurii Kolpakov"...Вы же были в первых рядах..." МЕНЯ ТОЧНО НЕ БЫЛО НИ В ПЕРВЫХ, НИ В ЗАДНИХ РЯДАХ, Т.К. СТОЯЛА ЗАДАЧА ПРОСТОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ. ЭТО ЧИСТЫЙ ПОКЛЁП. А ОПРАВДЫВАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ГРАБЁЖ И ТОТАЛЬНУЮ КОРРУПЦИЮ ПОСЛЕДНИХ ДВАДЦАТИ ЛЕТ И ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ И СВОБОД НАРОДА, ПРЕВРАЩЁННОГО В ХОЛОПОВ, ВРЕМЕНАМИ ЭПОХИ ЭЛЬЦИНИЗМА, МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ, НЕ КОРРЕКТНО! ЭТО ВАС РОДНИТ С НЫНЕ ОБНУЛЁННЫМ, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ СПИСЫВАТЬ ВСЕ СВОИ ПРОМАХИ НА ВРЕМЕНА ЭПОХИ СУПЕРДЕРЖАВЫ СССР, В КОТОРОЙ ТОЛЬКО ГАЛОШИ И ВЫПУСКАЛИСЬ, НО ГАЛОШИ КРЕПКИЕ. ИЗНОСУ НЕТ! ******************** ВОТ КАК - ТО ТАК.V KНе будем говорить, в каких рядах находился я, так как Вас это неприятно удивит. А вот на вас, интеллигентов, "совесть нации" в рядах защитников Ельцина, а потом во всех уровней советах, оравших "партия, дай порулить", депутатов, разворовавших и разваливших страну, я насмотрелся. Вы думали, что за ваши т.н. передовые взгляды вас будет народ сытно кормить и поить всю жизнь, но так как в большинстве своем люди вы никчемные и ничего не умеете, то вас просто выбросили на обочину. Сегодня вы сидите и ноете на кухнях, как вам тяжело при Путине. Конечно тяжело - вы раньше писали пустые диссертации, и сегодня ничего не умеете. Только ныть...АМАршак Меликджанян100% правдаСерж ЮжанинАлла ДубининаЕсли б болтался. то так бы не тявкал. Значит веревка виртуальная политически ангажированная...НКНиколай КраснопольскийОшибаетесь - посмотрите на собаку которую тянут на веревке куда она не хочет, не просто тявкают - верещат.Руслан БаратовВсе, запад из веревок уже не вырвется, капут.Виктор ШиховцевЗабавно. Эдак, сидя на помойном ящике и вынимая очередной кусок просроченной колбасы, рассуждать, как держишь всю Европу в кулаке. Кабаев только удава своего может в кулачке сжать, не более.Комментировать
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