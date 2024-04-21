Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Наконец принято долгожданное решение - всех мигрантов кто не знает русский язык отправят домой

Наконец принято долгожданное решение - всех мигрантов кто не знает русский язык отправят домой

Вчера наконец произошло событие которого так долго ждали: глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков дал поручение отстранить частные организации от проведения экзамена по знанию русского языка иностранцами.

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