Президент Филиппин отверг обвинения в намерении свержения семьи Дутерте

Свое несогласие с обвинением сестры Имельды Маркос в вынашивании планов по свержению семьи экс-президента Филиппин Родриго Дутерте выразил действующий президент страны Фердинанд Маркос-младший 29 апреля в беседе с журналистами.
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