Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Юрий Селиванов Зря Кедми и Сововьёв ссорятся, они по своему правы. Неужели Кедми будет против Израиля или Солоьёв против России.

MS Mikhail Stepanov Гнать этого Кедми нужно, пусть валит в свой Израиль и там проповедует! Убивать детей, женщин и стариков не позволено никому, а Хезболлу они сами создали, так что нечего на них кивать!