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Закон и Порядок

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Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Никаких предисловий. Только прямая речь. Жесточайший спор ведущего Владимира Соловьева (по национальности еврея, что важно для данного контекста) и его друга, израильского эксперта, в прошлом работника израильских спецслужб Якова Кедми.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Зря Кедми и Сововьёв ссорятся, они по своему правы. Неужели Кедми будет против Израиля или Солоьёв против России.
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2 д.
MS
Mikhail Stepanov
Гнать этого Кедми нужно, пусть валит в свой Израиль и там проповедует! Убивать детей, женщин и стариков не позволено никому, а Хезболлу они сами создали, так что нечего на них кивать!
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2 д.
Александр Рожков
А посмел бы Соловьев не разругаться? Что бы сталось с его передачами, да и с ним?
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2 д.

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