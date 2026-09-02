Кто заплатит за европейское перевооружение

Деньги в политической речи двигаются быстро. В июле предельную квоту Италии в €14,9 млрд представили как принятое решение.
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