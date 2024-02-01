Региональные омбудсмены посетили СИЗО №1 УФСИН России по Томской области

Томский бизнес-омбудсмен Игорь Браниште совместно с Уполномоченным по правам человека в Томской области Еленой Карташовой, старшим помощником областного прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгением Березовским и помощником начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Евгением Ивановым посетили СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.
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