Региональные омбудсмены посетили СИЗО №1 УФСИН России по Томской области

Томский бизнес-омбудсмен Игорь Браниште совместно с Уполномоченным по правам человека в Томской области Еленой Карташовой, старшим помощником областного прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгением Березовским и помощником начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Евгением Ивановым посетили СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.