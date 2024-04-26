MASH показал еще один роскошный особняк Тимура Иванова в Тверской области за 2 млрд рублей

На территории есть парковая зона, фонтан, а также вертолетная площадка. Журналисты Telegram-канал Mash выяснили, что арестованный по делу о взяточничестве замминистра обороны Тимур Иванов является владельцем еще одного роскошного особняка в Тверской области, стоимость которого оценивается в 2 млрд.
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