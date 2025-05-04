Офтальмолог Шилова: частое применение сосудосуживающих капель для глаз опасно

Столкнувшись с проблемой покрасневших глаз, многие прибегают к помощи сосудосуживающих капель, однако эти препараты могут скрывать симптомы более серьезных заболеваний и усложнять диагностику, рассказала «Вечерней Москве» врач-офтальмолог Татьяна Шилова.