Как сообщает нам французская газета Le Figaro, представители ЕС вслед за Трампом тоже хотят комиссарского тела.
«Пилите гири, они редкоземельные». Европираты достали карту сокровищ Украины
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Читал еще в 2003. "Третья мировая - холодная. СССР проиграл. Четвертая мировая - информационная - идет полным ходом, превращаясь у нас на глазах в пятую - горячую войну за ресурсы.
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11 час.
Евгения Болотова
Они всегда этого хотели и не только Укру пропилить, но всю Россию со всеми бывшими республиками... Представился случай, развалили, стравили, внутри каждой республики посеяли жадность, коррупцию, страх, ненависть... И всеми силами сеют желание народа бастовать, чтобы ввести свои войска.
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4 час.
АндрейБорков
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2 час.
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