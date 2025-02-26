«Пилите гири, они редкоземельные». Европираты достали карту сокровищ Украины

Читал еще в 2003. "Третья мировая - холодная. СССР проиграл. Четвертая мировая - информационная - идет полным ходом, превращаясь у нас на глазах в пятую - горячую войну за ресурсы.

Евгения Болотова

Они всегда этого хотели и не только Укру пропилить, но всю Россию со всеми бывшими республиками... Представился случай, развалили, стравили, внутри каждой республики посеяли жадность, коррупцию, страх, ненависть... И всеми силами сеют желание народа бастовать, чтобы ввести свои войска.