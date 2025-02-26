Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    «Пилите гири, они...
  • Юрий Волков
    Для ради провокации пост написан... Подогреть страсти, усугубить проблемы с мигрантами и проч. и проч...Масленица – языче...
  • Юрий Волков
    Именно так! Я уже отмечал, что статья написана явно не таджичкой из аула, а очень грамотным человеком. И цель двойная...Масленица – языче...

«Пилите гири, они редкоземельные». Европираты достали карту сокровищ Украины

Как сообщает нам французская газета Le Figaro, представители ЕС вслед за Трампом тоже хотят комиссарского тела.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Читал еще в 2003. &quot;Третья мировая - холодная. СССР проиграл. Четвертая мировая - информационная - идет полным ходом, превращаясь у нас на глазах в пятую - горячую войну за ресурсы.
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11 час.
Евгения Болотова
Они всегда этого хотели и не только Укру пропилить, но всю Россию со всеми бывшими республиками... Представился случай, развалили, стравили, внутри каждой республики посеяли жадность, коррупцию, страх, ненависть... И всеми силами сеют желание  народа бастовать, чтобы ввести свои войска.
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4 час.
АндрейБорков
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2 час.
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