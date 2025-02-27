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В Ноябрьске горела строящаяся школа

В Ноябрьске горела строящаяся школа

В Ноябрьске в строящейся школе произошел пожар. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города, инцидент произошел 26 февраля в 23:13 в 8 микрорайоне на территории стройки на улице Магистральная напротив дома № 123.

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