В Ноябрьске горела строящаяся школа

В Ноябрьске в строящейся школе произошел пожар. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города, инцидент произошел 26 февраля в 23:13 в 8 микрорайоне на территории стройки на улице Магистральная напротив дома № 123.
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