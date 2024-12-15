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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» пропустил 16 голов в 17 матчах Ла Лиги – столько же было после 26 туров в прошлом сезоне

Столько же пропущенных мячей у мадридцев было после 26 туров прошлого чемпионата Испании. В субботу «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3).

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