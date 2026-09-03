Курганские ученые предложили бороться с изменением климата с помощью тыквы и крапивы

Ученые Курганского государственного университета разрабатывают концепцию комплексных «карбоновых ферм», которые можно создавать в том числе на обычных садовых участках и городских территориях.
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