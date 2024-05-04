Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пьяные студенты сожгли «Новый Завет» в мангале на Ставрополье

Пьяные студенты сожгли «Новый Завет» в мангале на Ставрополье

В Ставропольском крае задержали трех студентов, которые сожгли Библию в мангале В Ставропольском крае задержали трех студентов колледжа, которых подозревают в оскорблении чувств верующих.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
&quot;Митрополит добавил, что подобные случаи только подтверждают необходимость введения «Основ духовно-нравственной культуры народов России» для школьников с пятого по девятый классы:&quot;  То есть, попы  уже  с  5-го класса  начнут в  школе мозги детям  засирать?
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13 час.
Н
Наталья
Воспитывать нужно с малолетства в духе патриотизма и порядочности, а не любовь к деньнам (как уже 30 лет делается.. и идеология нужна... а вера - она сама по себе...может помочь.. человек САМ должен прийти к вере...
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10 час.
Ратник Ратник
Не только, и муллы и представители буддизма. У нас страна многонациональная...
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9 час.

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