Пьяные студенты сожгли «Новый Завет» в мангале на Ставрополье

"Митрополит добавил, что подобные случаи только подтверждают необходимость введения «Основ духовно-нравственной культуры народов России» для школьников с пятого по девятый классы:" То есть, попы уже с 5-го класса начнут в школе мозги детям засирать?

Н

Наталья

Воспитывать нужно с малолетства в духе патриотизма и порядочности, а не любовь к деньнам (как уже 30 лет делается.. и идеология нужна... а вера - она сама по себе...может помочь.. человек САМ должен прийти к вере...