RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    Ну наш парад ПОБЕДЫ это не то же самое, где они в Лондоне по какашкам протопали.Филиппо: Зеленски...
  • Наталья Дорожкина
    Они хорошо жили под нацистами и не хотели, чтобы их освобождали. Потому и ненавидят нас.Депутат ЕП Блага:...
  • Eduard
    Тебе какое дело Герц? Иди руководи Берлинским гей парадом,трусики и серьги разноси!Мерц выразил наде...

Бойцы СВО вышли на парад Победы в Москве

Бойцы СВО вышли на парад Победы в Москве

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, маршируют по Красной площади в рамках праздничного парада в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне «Под знамёнами боевых частей проходят парадные расчёты участников специальной военной операцию возглавляют парадные расчёты герой Российской Федерации — подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов», — заявил ведущий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх