Журнал «Профиль»

13 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Засуньте, пиндосы, свои условия себе в задницу и получайте кайф...США заранее преду...
  • Валентин Щербаков
    Этого лживого фашистского подонка и ярого русофоба Шольца давно пора отправить в отставку...Шольца обвинили в...
  • Светлана Шумилина
    Ну ну,когда разорят и опустят ниже плинтуса куда бл... побежите?Конечно же в Россию,потому что вы такие двуличные.Жапаров: Евросоюз...

США и Канада провели редкую совместную миссию в Тайваньском проливе

США и Канада провели редкую совместную миссию в Тайваньском проливе

Военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив. Редкая совместная миссия была выполнена в "чувствительном" регионе на фоне обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайбэя, Reuters.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх