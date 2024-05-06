В преддверии Дня Победы работники прокуратуры высадили саженцы деревьев в Олимпийском парке

Молодые специалисты, ветераны и пенсионеры прокуратуры высадили саженцы деревьев на аллее серебристых тополей, заложенной в 2021 году в Олимпийском парке Тамбова в честь прокуроров - участников Великой Отечественной войны.
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