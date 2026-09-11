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Царьград

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Федеральное ведомство сообщает: в Германии 13 тыс. банкротств в 2026

Федеральное ведомство сообщает: в Германии 13 тыс. банкротств в 2026

Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в первом полугодии 2026 года почти 13 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве — это максимум с 2013 года.

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