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Царьград

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На Байкале произошло мощное землетрясение

На Байкале произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения находится в Ольхонском районе. Толчки почувствовали жители соседних регионов.Землетрясение магнитудой шесть баллов произошло13 мая в акватории озера Байкал.

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