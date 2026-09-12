Самолеты Airbus A330 получат «акулью кожу» — Lufthansa начала финальные испытания необычного покрытия

Технология уже экономит Lufthansa тонны керосина Lufthansa Technik начала финальный этап сертификации покрытия AeroSHARK — так называемая «акулья кожа» — для самолетов семейства Airbus A330ceo.
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