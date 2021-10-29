Саакашвили не отдадут Украине: Премьер Грузии исключил освобождение опального экс-президента

Премьер-министр Грузии Гарибашвили исключил передачу экс-президента Саакашвили Украине. "Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку",… Показать полностью.
Премьер-министр Грузии Гарибашвили исключил передачу экс-президента Саакашвили Украине. "Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку",… Показать полностью.
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