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Саакашвили не отдадут Украине: Премьер Грузии исключил освобождение опального экс-президента

Саакашвили не отдадут Украине: Премьер Грузии исключил освобождение опального экс-президента

Премьер-министр Грузии Гарибашвили исключил передачу экс-президента Саакашвили Украине. "Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку",… Показать полностью.

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