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Пенсионер насмерть забил тростью гостя за отказ уходить

В Кировской области пенсионер забил тростью гостя, который не хотел уходить домой. Против 67-летнего хозяина возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области в среду, 22 февраля.

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