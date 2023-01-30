В Бобруйске СК при поддержке ОМОНа жестко задержал причастных к незаконному обороту банковских карт.

Главное управление Следственного комитета (СК) совместно с управлением по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома в Бобруйске при силовой поддержке ОМОНа задержало причастных к незаконному обороту реквизитов банковских карт.
Главное управление Следственного комитета (СК) совместно с управлением по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома в Бобруйске при силовой поддержке ОМОНа задержало причастных к незаконному обороту реквизитов банковских карт.
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