«Она абсолютно готова»: в СМИ обсуждают брак Муцениеце с Дрангой

Таролог Екатерина Кузнецова сделала расклад на отношения пары. Агата Муцениеце с дочкой и Петром Дрангой Пресс-службаСтоило Агате Муцениеце пару раз появиться на публике в компании музыканта Петра Дранги, как в СМИ тут же начали писать о романе пары.
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