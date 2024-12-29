«Она абсолютно готова»: в СМИ обсуждают брак Муцениеце с Дрангой

Таролог Екатерина Кузнецова сделала расклад на отношения пары. Агата Муцениеце с дочкой и Петром Дрангой Пресс-службаСтоило Агате Муцениеце пару раз появиться на публике в компании музыканта Петра Дранги, как в СМИ тут же начали писать о романе пары.