Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России

Лукашенко считает что народы России и Белоруссии не поддержат слияние двух государств в одно.Президент Белоруссии Александр Лукашенко удовлетворен уровнем интеграции между Минском и Москвой, но одновременно с этим считает необходимым сохранить полный суверенитет и независимость двух государств.
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