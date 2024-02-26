Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России

Лукашенко считает что народы России и Белоруссии не поддержат слияние двух государств в одно.Президент Белоруссии Александр Лукашенко удовлетворен уровнем интеграции между Минском и Москвой, но одновременно с этим считает необходимым сохранить полный суверенитет и независимость двух государств.