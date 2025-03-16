Экс-охранника Порошенко арестовали из-за черных чемоданов с деньгами на выборы

Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко. Вадима Чучковского подозревают в получении чемоданов с деньгами из Москвы перед президентскими выборами в 2019 году, сообщает Telegram-канал издания "Страна.