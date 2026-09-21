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Аргументы и Факты

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Результат «Единой России» по числу голосов превысил показатель 2021 года

Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает 57,83 процента голосов после обработки 95,01 процента протоколов, что превосходит результат этой политической силы, который был достигнут на предыдущем голосовании, которое проходило в 2021 году, следует из данных Центризбиркома РФ.

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