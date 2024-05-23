Минэнерго: США готовят Украину к возможным происшествиям в ядерной сфере

Вашингтон передает Киеву оборудование на случай возможных происшествий в ядерной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вступительное слово руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.