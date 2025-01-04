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Госсекретарь США совершит пятидневную поездку в Южную Корею, Японию и Францию

Госсекретарь США совершит пятидневную поездку в Южную Корею, Японию и Францию

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-9 января посетит Республику Корея, Японию и Францию. Госдепартмент не называет имена конретных политиков, с кем предстоят двусторонние встречи, и не раскрывает повестку дня переговоров, в субботу, 4 января, ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой дипломатического ведомства.

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