Воронежский и.о. бизнес-омбудсмена напомнил о лидерстве воронежских предприятий

И.о. уполномоченного по правам предпринимателей в Воронежской области в рамках премии «Воронежский бизнес»: «Тематика мероприятия была пропитана важностью итогов бизнес-года, в особенности воронежского, традиционно - лидера в ЦФО после Москвы».