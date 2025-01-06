Воронежский и.о. бизнес-омбудсмена напомнил о лидерстве воронежских предприятий

И.о. уполномоченного по правам предпринимателей в Воронежской области в рамках премии «Воронежский бизнес»: «Тематика мероприятия была пропитана важностью итогов бизнес-года, в особенности воронежского, традиционно - лидера в ЦФО после Москвы».
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