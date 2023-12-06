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Царьград

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На один регион больше: Мадуро продемонстрировал новую карту Венесуэлы

На один регион больше: Мадуро продемонстрировал новую карту Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро показал новую карту страны, включающую спорный регион Эссекибо.В ходе заседания федерального совета Венесуэлы президент страны Николас Мадуро продемонстрировал государственную карту с включённым регионом Эссекибо (является спорной территорией с Гайаной).

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