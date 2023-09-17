Юрий Пронько: Сфера ЖКХ в России — это «черная дыра» с множеством неизвестных

БВ

Борис Выдрин

Болеющим за народ депутатам смонтированная в России ельциноидами система ЖКХ представляет из себя огромную дыру. Ведь даже наименование "управляющая компания" было придумано в момент прихватизации с целью камуфляжа издевательства над людьми. И в самом деле, эти коммерческие по смыслу структуры, ничего не производя и не выполняя элементарных обязанностей по Закону, собирают такие приличные средства, что позволяет им манипулировать (что означает -управлять!) населением. На местном уровне за их деятельностью - никакого ответственного надзора, потому что по жилищному кодексу это возложено на ГЖИ - региональную государственную жилищную инспекцию. Тоже придуманное ельциноидами хитрющее название, и люди полагают, что это организация для нашей защиты сродни соцзащите. А что это за структура на самом деле? Да обычное коммерческое предприятие в составе строительных министерств, которое также озабочено своей прибылью, распоряжаясь лицензиями на право "УПРАВЛЕНИЯ" нашим проживанием в МКД. Просто есть к кому писать бесчисленные "обращения"-жалобы на управляющие компании по их бездействию и поборам, а та, в свою очередь, пишет под копирку и в срок "ответы" без права вступать в переписку. Так устроена наша ЖКХ в капитализме, как выгодно этой власти. Все пристроены для поборов, а за состояние жилфонда отвечают сами владельцы жилья.