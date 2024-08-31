Энджел Риз превзошла рекорд Тины Чарльз по количеству дабл-даблов в первом сезоне

Новичок «Чикаго» завершила матч против «Индианы» (81:100) с 10 очками и 11 подборами. 22-летняя Риз оформила свой 23-й дабл-дабл в сезоне и обошла Тину Чарльз («Атланта») по количеству дабл-дабов в дебютном сезоне в женской НБА.