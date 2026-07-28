Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

Дорогу открыли, но есть нюанс: что изменилось на трассе «Краснодар – Ейск»

Дорогу открыли, но есть нюанс: что изменилось на трассе «Краснодар – Ейск»

Дорогу открыли, но есть нюанс: что изменилось на трассе «Краснодар – Ейск»В Староминском районе Кубани водителям снова доступен проезд по путепроводу через железнодорожные пути на трассе «Краснодар – Ейск».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Тимашёвский обход 20 лет не достроят, китайцы бы - за полгода, губера почему не сажают?!
Ответить
1 м.