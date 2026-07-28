Дорогу открыли, но есть нюанс: что изменилось на трассе «Краснодар – Ейск»В Староминском районе Кубани водителям снова доступен проезд по путепроводу через железнодорожные пути на трассе «Краснодар – Ейск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии