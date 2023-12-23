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В России вступили в силу новые правила льготной ипотеки

С сегодняшнего дня, 23 декабря, в России вступили в силу новые правила льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8% увеличен с 20% до 30%, напоминает ТАСС.

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