В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию семейных скидок на досуг по пятницам

Акция может стать доброй традицией и позволит супругам хотя бы раз в месяц заранее планировать совместный отдых Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия — За правду") предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница".
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