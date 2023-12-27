Барнаульцы пожаловались, что с них требуют деньги за доставку губернаторских подарков

В МЦУ города Барнаула отмечают, что эта информация фейковая В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно.
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