Барнаульцы пожаловались, что с них требуют деньги за доставку губернаторских подарков

В МЦУ города Барнаула отмечают, что эта информация фейковая В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно.