В среду в Калининградской области ожидаются умеренные и сильные дожди

В Калининградской области ожидается переменная погода. По прогнозам Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в регионе ожидаются умеренные, а местами и сильные дожди с высокой вероятностью (95%).