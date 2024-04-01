Количество трансплантаций донорских органов в Петербурге выросло в 7 раз

Сейчас петербургские врачи готовятся к будущим пересадкам донорских органов детям. Пока это делается только в Москве Как рассказал «Петербургскому дневнику» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Алексей Терешин, по сравнению с 2013 годом количество пересаженных органов выросло почти в 7 раз.