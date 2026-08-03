Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с работниками Уралвагонзавода

Фото: Уралвагонзавод Сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин посетил Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех).
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