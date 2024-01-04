МО России заявило об уничтожении трёх РСЗО Vampire и одной «Ольхи» под Купянском

Российские военные вывели из строя три украинские пусковые установки реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства и одну РСЗО «Ольха» на Купянском направлении, передаёт Минобороны России.
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