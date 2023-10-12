Маркетплейс Wildberries установил комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

РИАМО - 12 окт. Российский маркетплейс ввел новые условия по оплате товаров. Теперь за использование международных карт Visa и Mastercard с покупателя будет взыматься комиссия в 3% от стоимости покупки, указано на сайте компании.
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