Черчесов: Дзюбе этот клуб подходит, потому что "Акрон" играет в футбол

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который на сегодняшний момент возглавляет национальную команду Казахстана, объяснил, почему считает удачным переход нападающего Артема Дзюбы в тольяттинский "Акрон".
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