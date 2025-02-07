Келлог: и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения конфликта

России и Украине придется пойти на компромиссы в целях решения украинского конфликта. Об этом в беседе с изданием The New York Post заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог.
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